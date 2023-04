Calcio femminile: al via 'Gioca con Noi, facciamo squadra'

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Parte il nuovo progetto di promozione e diffusione del calcio femminile rivolto alle scuole grazie alla sinergia tra la LND Abruzzo e il Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell'Ufficio Scolastico Regionale (Usr): 'Gioca con Noi, facciamo squadra' è un torneo di calcio a 8 in cui s'incontreranno gli istituti scolastici di primo e secondo grado aderenti al progetto, prima su scala provinciale e poi regionale, con una giornata dedicata alle finali tra le vincenti dei tornei provinciali, in programma all'Aquila a fine maggio.

Una giornata conclusiva che prevede il convegno annuale 'Il calcio femminile, per noi una questione di cultura'. Obiettivo del progetto è promuovere il calcio femminile, favorendo lo sviluppo di "una nuova cultura calcistica nelle future generazioni", nell'ottica dell'integrazione. L'idea prevede una serie di azioni educative integrate rivolte ad affrontare i valori del nostro calcio, quali il rispetto reciproco, quello della lealtà e della legalità, la coesione e l'inclusione sociale, la sportività e il fair play, e favorire l'attività motoria di base del Calcio a 8 o a 11.

"Lavorare in perfetta linea con l'Ufficio Scolastico Regionale - spiega il presidente della Lnd Abruzzo, Ezio Memmo - è un passaggio naturale per la crescita del nostro calcio.

Partire dalle bambine è una strada segnata se vogliamo dare un futuro al calcio femminile abruzzese. Questo è il momento per dar vita a progetti nuovi e di lunga visione, di idee ne abbiamo tante".

Secondo il coordinatore Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell'Usr, Antonello Passacantando, "collaborare con le Federazioni in progetti che abbiano a cuore la crescita dei nostri e delle nostre giovani è per noi un valore aggiunto. Da questo anno scolastico in corso con la LND Abruzzo abbiamo avviato una bellissima sinergia proprio a partire dal calcio femminile".

Per la responsabile Calcio femminile della LND Abruzzo, Laura Tinari, "il rapporto con il mondo scolastico è uno dei capisaldi del progetto di crescita calcio femminile dei prossimi anni nella nostra regione. Intendiamo coinvolgere le studentesse di tutte le età e il corpo docente in attività di sensibilizzazione". (ANSA).