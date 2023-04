Bing Bench a Rendinara, scorcio da 2 metri in Val Roveto

(ANSA) - MORINO, 27 APR - Sabato 29 verra inaugurata la prima "Big Bench", grande panchina, in Valle Roveto a Rendinara nel Comune di Morino. Diverse sono le iniziative per raggiungere la panchina alta oltre 2 m, posizionata in uno scorcio spaccato della Valle Roveto, nella parte alta di Rendinara, frazione del Comune di Morino. Il Comune, ha organizzato diverse attività per raggiungere la seduta panoramica: un trekking dalla Riserva "Zompo Lo Schioppo" alle ore 8.30 dal piazzale della Riserva "Zompo Lo Schioppo" a Morino con guide escursionistiche professioniste, percorrendo un tratto del "Cammino sulla Frontiera di Chiavone", ricco di interesse storico-antropologico. Arrivo a Rendinara previsto alle ore 11; un trekking a cavallo da Balsorano Partenza dal "Circolo Ippico Valle Roveto" di Balsorano, percorrendo l'antica mulattiera che da Roccavivi conduce a Rendinara, anche questa parte del "Cammino sulla Frontiera di Chiavone" passando per il Casarino di Santa Lucia, con arrivo a Rendinara previsto alle ore 11.30.

. L'Inaugurazione della Big Bench ci sarà alle ore 12.00, alla presenza delle autorità locali e sindaci della Valle Roveto, con stand enogastronomici In località S. Antonio con arrosticini salsicce, porchetta e specialità locali.

Musica e spettacolo teatrale Durante la manifestazione, musica, canti e rappresentazioni teatrali sul Brigantaggio a cura della compagnia "I Briganti di Cartore" (ANSA).