Teateservizi, aperta procedura concordato

(ANSA) - CHIETI, 26 APR - Il Tribunale di Chieti ha aperto la procedura di concordato preventivo la società in house del Comune di Chieti "Teateservizi" ed ha fissato per il prossimo 13 luglio alle ore 10 l'adunanza dei creditori. Il commissario giudiziale nominato è il commercialista Cristiano Maria Corvi.

Il Tribunale ha anche disposto che la società consegni entro 7 giorni al commissario le scritture contabili e fiscali. Era stato il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, a chiedere il fallimento di Teateservizi.

"La notizia dell'approvazione del piano concordatario per Teateservizi non è buona, è ottima - commenta il sindaco di Chieti, Diego Ferrara - soprattutto da un punto di vista politico per chi, come me, ci ha sempre creduto, ci ha messo la faccia e si è assunto la massima responsabilità in corso di assemblea dei soci dove sono andato da solo a firmare". (ANSA).