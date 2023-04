Accesso alle Gole di Celano su prenotazione, dal 1 Maggio

(ANSA) - CELANO, 26 APR - Nelle Gole di Aielli - Celano, a partire dal prossimo 1° maggio, fino al mese di ottobre 2023, l'accesso sarà limitato, gli escursionisti dovranno prenotarsi sul sito del Parco Regionale Sirente Velino. La prenotazione, spiega il parco, può essere effettuata da chi intenda accedere alle gole nello specifico senso di percorrenza: da La Foce a Val d'Arano (fino a 80 persone al giorno): da Val d'Arano a La Foce (fino a 80 persone al giorno): e nella specifica fascia oraria: dalle 07.00 alle 10.00 (fino a 30 persone per senso): dalle 10:00 alle 13:00 (fino a 30 persone per senso) dalle 13:00 alle 15:00 (fino a 20 persone per senso): in modo da limitare ad un massimo di 160 persone al giorno, tra adulti e bambini, nelle diverse fasce orarie e sensi di percorrenza.

(ANSA).