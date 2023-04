25 aprile: Sigismondi (FdI), valori di democrazia e libertà

(ANSA) - CHIETI, 25 APR - "Il 25 aprile rappresenta per l'Italia l'affermazione dei valori di libertà e di democrazia.

Questa data, che non può lasciare spazio a divisioni, deve essere impegno comune alla custodia e alla difesa di questi valori da tramandare alle nuove generazioni. È ai giovani, infatti, che bisogna rivolgere oggi lo sguardo, ricordando loro anche l'importanza della nostra Carta costituzionale di cui quest'anno ricorre il 75º anniversario e nella quale sono contenuti e sanciti i principi fondanti della nostra Repubblica". Lo afferma il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi, presente questa mattina a Chieti per la cerimonia istituzionale del 78° anniversario della Liberazione. (ANSA).