25 aprile: Roccella, sull'antifascismo non ci sono più divisioni

(ANSA) - PESCARA, 25 APR - "Sono qui per festeggiare la libertà per tutti gli italiani. E sull'antifascismo non ci sono più divisioni". Lo ha detto la per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, intervenuta a Pescara alla cerimonia in ricordo dei nove martiri partigiani fucilati l'11 febbraio 1944 nella scuola a loro intitolata.

La minsitra ha poi spiegato che "la libertà va conquistata ogni giorno, e dobbiamo essere consapevoli di questa fortuna.

Nel mondo si stanno combattendo altre resistenze e battaglie per la liberà, penso alle donne dell'Iran o alla guerra, e noi in questo caso siamo schiarati dalla parte giusta. La Festa della Liberazione deve unire gli italiani e ci deve servire come monito anche per le vicende che accadono altrove".

Il sindaco di Pescara Carlo Masci a sua volta ha affermato che "se oggi abbiamo la libertà lo dobbiamo ai nove martiri e ai tanti partigiani che hanno combattuto il nazifascismo, e grazie all'Anpi che in questo luogo rappresenta il martirio di quegli uomini. La nostra è una patria di libertà, mentre in Europa vediamo fatti drammatici che ci riportano a quei giorni - ha concluso - la libertà è una conquista e non è per sempre, quindi va coltivata ogni giorno".

Il presidente provinciale Anpi Nicola Palombaro ha poi voluto sottolineare davanti alle autorità come "questa Festa non escuda nessuno". (ANSA).