25 aprile: Roccella, donne Resistenza fondamentali per Carta

(ANSA) - PESCARA, 25 APR - "Anche in Italia la Resistenza ha segnato un momento importante per le donne. Anzi è stato uno dei primi momento di piena, vera partecipazione delle donne alla vita pubblica. Si stimano 35mila combattenti, 20mila donne con funzioni di supporto. Settantamila appartenenti ai gruppi di difesa. 4633 donne furono arrestate subendo spesso terribili violenze e condanne. 512 furono commissari di guerra, 3 mila deportate in Germania. 19 le medaglie d'oro femminili e 17 d'argento al valore militare. Ma non risiede solo nei numeri l'importanza delle donne in quel periodo. Risiede nelle tante figure che hanno lasciato traccia. Qui in Abruzzo c'è sta per esempio Maria Luisa Di Sipio che grazie alla conoscenza dell'inglese, cosa rara in quel periodo, ebbe un fondamentale ruolo nella costituzione della gloriosa Brigata Maiella che tutti conoscono e ricordano e poi Eelena De Vincentiis, Carmela Monacelli, Ada Di Giacomo, fucilata dai tedeschi a Francavilla e tante altre". Lo ha detto la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella nel suo discorso alle celebrazioni a Pescara.

"Furono 136 le donne abruzzesi partigiane e patriote che con diversi ruoli, anche di combattenti, hanno lottato per la libertà del nostro Paese. E anche grazie al, loro coraggio e a un contributo che non si poteva ignorare, che dopo la Liberazione ci fu un salto nel riconoscimento della partecipazione femminile alla vita civile e politica del nostro Paese e non a caso che finalmente, troppo tardi, arrivarono i diritti elettorali e che ci furono donne nella Costituente e poi nel Parlamento anche se la lunga marcia per la parità non giunse certo a compimento allora e non è giunta nemmeno oggi". (ANSA).