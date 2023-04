25 aprile: Fina, archiviata denuncia di Casapound contro di me

(ANSA) - PESCARA, 25 APR - "I disvalori fascisti sono da combattere e contrastare tutti i giorni, lo sono le organizzazioni che li propugnano. L'ho vissuto sulla mia pelle: proprio di recente è giunto a conclusione, con la sentenza di non luogo a procedere, un procedimento che mi ha visto scontrarmi con CasaPound, che mi accusava di diffamazione, riguardo a una dichiarazione di circa tre anni fa". Lo afferma, in una nota, il senatore e segretario regionale Pd Michele Fina.

"Denunciavo con forza il fatto che - aggiunge - quella organizzazione si schierasse al fianco degli atti criminali di aggressione alle Forze dell'ordine che erano andati in scena a Napoli, in un contesto di attacco alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria. Un pretesto per scagliarsi contro le istituzioni democratiche. Chiedevo una presa di distanza di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia da CasaPound. Invece sono stato da questi ultimi querelato. Il procedimento ha dimostrato, anche grazie alle Forze di Polizia, che la mia denuncia era fondata: quelle manifestazioni violente erano infiltrate da neonazisti e neofascisti, che ormai hanno fitte reti di migliaia di militanti. Ecco perché - conclude - non vale l'inerzia, l'indifferenza, la sottovalutazione: l'antifascismo e la democrazia si difendono giorno per giorno, luogo per luogo".

(ANSA).