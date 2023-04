25 aprile: Ferrara, italiani non fanno i conti con fascismo

(ANSA) - CHIETI, 25 APR - "Il problema secondo me non è il governo, è che c'è un numero notevole di italiani che non ancora fanno i conti con il fascismo, non ancora ritengono appropriata la definizione e l'opera della Resistenza, ritengono che il 25 aprile sia una ricorrenza dei cosiddetti vincitori mentre invece la Resistenza ci ha liberato dagli errori e dagli orrori del fascismo ed è ricordata dalla storia come una liberazione, non dai vincitori, cioè si fa ancora un uso letterale ma distorto della parola partigiani". Lo ha detto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara (Pd) a margine della cerimonia per il 25 aprile.

Ha poi sottolineato che con l'invecchiamento della popolazione e la scomparsa man mano dei diretti testimoni di quegli anni il ricordo deve essere dettato dalla conoscenza e dalla cultura: "Secondo me - ha detto ancora Ferrara - non bastano più queste iniziative istituzionali seppur lodevoli e importanti, non bastano più il marmo delle lapidi e i discorsi delle celebrazioni, ma occorre che si amplifichi la politica della cultura, e che la Resistenza e quegli anni terribili vengano rivisitati e portati a conoscenza delle giovani generazioni dal cinema, dal teatro, dalla letteratura, da tutte le manifestazioni culturali possibili, perché i giovani queste manifestazioni le possono vedere un po' anche come fastidio perché calate dall'alto. Quindi occorre che il patrimonio culturale della nostra storia torni ad essere fecondo per le nuove generazioni". (ANSA).