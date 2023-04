25 aprile: Chieti, corteo in centro studenti e Bella Ciao

(ANSA) - CHIETI, 25 APR - Una manifestazione organizzata dall'Unione degli studenti medi e superiori, alla quale ha dato la propria adesione l'Anpi, ha animato oggi la celebrazione del 25 aprile a Chieti. Gli studenti, una cinquantina, si sono ritrovati in piazza Malta da dove poi si sono mossi sfilando lungo corso Marrucino dove, applauditi dai cittadini che partecipano alle iniziative della giornata, hanno fatto una breve sosta in largo Martiri della Libertà, dove si teneva il reading da "La resistenza taciuta. Le donne raccontano" di Maria Saveria Borrelli, a cura del Club Unesco Chieti, per poi proseguire in direzione della Villa comunale. Il corteo, aperto dallo striscione con la scritta "Il vento fischia ancora" ha cantato "Bella Ciao" e gridato slogan come "Oggi Chieti è antifascista" e "Scendi giù scendi giù e protesta pure tu" .

Sempre a Chieti mattinata in largo Martiri della Libertà, appuntamento con :"Le voci degli antifascisti per la libertà del popolo italiano - Lettere dei condannati a morte della Resistenza" a cura dell'associazione Voci di dentro e della Scuola di recitazione del Teatro Marrucino. Alle 17.30 nel foyer del Teatro Marrucino, presentazione del libro del professor Gianni Orecchioni "Albergo Vittoria", modera la giornalista Maria Rosaria La Morgia a cura della Libreria De Luca, alle 19.30 sempre al Marrucino, Cineforum a cura di Anpi e Slow Food Chieti. (ANSA).