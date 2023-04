Volley: la Sieco Ortona festeggia il ritorno in A2

(ANSA) - ORTONA, 24 APR - L'Abruzzo del volley torna in serie A2. Lo fa grazie alla Sieco Ortona che si è aggiudicata la doppia sfida con Fano nei play off. Sabato sera l'apoteosi sul parquet di casa di fronte ad oltre 1.300 spettatori che hanno trascinato Marshall e compagni al successo per 3-0.

Ortona è stata la regina della Serie A3 dopo aver inseguito per quasi una stagione intera Catania, il sestetto di mister Lanci è riuscito ad operare il sorpasso in classifica sul filo di lana e a chiudere la stagione regolare al primo posto. Una favola che si è conclusa dunque con un lieto fine, visto che qualche settimana fa gli ortonesi erano distanti cinque punti dal primo posto. Primo posto conquistato dopo una strabiliante rimonta sul Catania, completata nell'ultima di campionato proprio contro gli etnei con una roboante vittoria per tre set a zero. Un primo posto ottenuto sul classico filo di lana che è valso questa finalissima contro Fano che nella serie partiva favorita, avendo ottenuto più punti della Sieco nella regular season e potendo disputare l'eventuale bella tra le mura amiche.

Gli ortonesi però sono stati straordinari vincendo al tie-break all'andata in terra marchigiana è nettamente per 3-0 al ritorno, ottenendo cosi il salto o per meglio dire il ritorno in A2.

Così il coach Nunzio Lanci. "I ragazzi sono stati veramente bravi. Alla fine è una vittoria meritata. Una vittoria che vorrei dedicare al mio papà (il presidente Tommaso Lanci ndr), che per qualche problemino non ha potuto essere presente.

Avrebbe meritato di essere presente e di ricevere tutti gli attestati di stima possibili ed immaginabili. Una serata magnifica ed un plauso va a tutti. Alla squadra, allo staff fino ai tifosi storici e ai cittadini che hanno riempito il palazzetto". (ANSA).