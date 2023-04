Pnrr: ministro Fitto all'Aquila per convegno su aree sisma

(ANSA) - L'AQUILA, 24 APR - Saranno affidate al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, le conclusioni del convegno "Le aree del sisma alla prova del Pnrr" in programma venerdì 28 aprile, alle ore 10, all'Auditorium del Parco.

All'incontro pubblico, dedicato alle opportunità di sviluppo e crescita legate Piano nazionale di ripresa e resilienza e il fondo complementare per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del Centro Italia, parteciperanno il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il sindaco, Pierluigi Biondi, il senatore Guido Liris, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti di Invitalia (Bernardo Mattarella, amministratore delegato), Abi (Giovanni Sabatini, direttore generale) e Unioncamere (Giuseppe Tripoli, segretario generale).

Modererà l'evento la giornalista Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del Tg2. (ANSA).