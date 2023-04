Maxxi L'Aquila apertura straordinaria 25 aprile

(ANSA) - L'AQUILA, 24 APR - Il giorno della festa della Liberazione i visitatori del Maxxi L'Aquila, potranno scoprire la nuova mostra, sotto la direzione artistica di Bartolomeo Pietromarchi e la curatela di Fanny Borel, dedicata a due indiscusse protagoniste della scena artistica contemporanea: Marisa Merz e Shilpa Gupta. La prima unica rappresentante femminile dell'Arte Povera e riferimento della scena artistica italiana dalla fine degli anni Sessanta, Leone d'oro alla carriera nel 2013, con esposizioni nei musei più importanti del mondo come il Metropolitan Museum di New York e il Centre Pompidou di Parigi. La seconda è una delle artiste più importanti della sua generazione a livello internazionale, con presenze in molte delle più prestigiose manifestazioni e musei nel mondo, dalla Biennale di Venezia, alla Biennale di Gwangju fino alla Tate Modern e Serpentine Gallery di Londra. La mostra offre una dialogo sui temi del visibile e dell'invisibile, dell'immagine e della parola, del politico e del filosofico in una tensione etica e poetica che si compenetra e si completa nelle circa 50 opere esposte tese tra due mondi, Oriente e Occidente, e tra le storie di due generazioni diverse. Dal 27 aprile il Museo ospita il talk "Forme sensibili" Arte e tecnologie per una percezione estesa, con ingresso libero fino a esaurimento posti, realizzato in collaborazione con il CRM - Centro Ricerche Musicali di Roma. Un incontro con specialisti dell'arte, della musica e della scienza, dedicato alle ricerche sugli aspetti multisensoriali, interattivi e adattivi, svolte da Licia Galizia e Michelangelo Lupone presso il CRM. Introduce Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L'Aquila. Con loro la rettrice del GSSI Paola Inverardi e il compositore Alessio Gabriele.

Venerdì 28 alle 15, il museo ospita, invece, "Architecture Mobile" giornata di studi in occasione del centenario della nascita di Yona Friedman (1923 - 2020), realizzata dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Pescara, a cura di Federico Bilò, Alessandra Gabriele, Pasquale Tunzi e Alberto Ulisse. (ANSA).