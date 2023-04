Previste 40mila assunzioni, ma arduo trovare profili adeguati

(ANSA) - CHIETI, 22 APR - Sono 40.360 le assunzioni previste in Abruzzo nel periodo aprile-giugno 2023, ma il 49% delle imprese prevede di avere difficoltà a trovare i profili desiderati: il 70% circa delle entrate riguarda il settore dei servizi. E' quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal ed elaborato dal Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. In Abruzzo sono previste assunzioni nel 23,9% delle 30.650 imprese: ad assumere sono soprattutto piccole imprese (quelle con 1-9 dipendenti). In testa c'è la provincia di Teramo, dove il 30,5% delle imprese prevede entrate nel trimestre, seguita da Chieti (27,8%), Pescara (22,5%) e L'Aquila (19,3%). Buona parte delle entrate, 10.680 unità, riguarda i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici. Seguono i servizi alle persone (9.570), costruzioni (4.910) e commercio (2.800). Per Confartigianato i numeri confermano l'importanza della formazione e un'opportunità in tal senso arriva dal programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol), che prevede corsi di formazione gratuiti destinati a lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, giovani, donne con situazioni di svantaggio, disabili, over 55, "lavoratori poveri" e persone disoccupate senza sostegni al reddito. Operatore di cucina, pasticciere, pizzaiolo, segretario, accompagnatore cicloturistico, make-up artist, grafico pubblicitario, web designer, meccatronico, dermopigmentista, addetto stipendi e paghe sono alcuni dei corsi gratuiti erogati da Academy ForMe, scuola di formazione di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, nel programma Gol. Cruciale il ruolo dei Centri per l'impiego.

"In questo momento - afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila e di Academy ForMe, Daniele Giangiulli - Gol rappresenta uno strumento importantissimo. I corsi gratuiti prevedono una parte teorica e una pratica nella scuola, nonché stage in aziende dei diversi settori. La formazione mirata è fondamentale e i numeri lo confermano: la maggior parte degli allievi che di recente hanno concluso un percorso formativo nella nostra scuola ha facilmente trovato occupazione". (ANSA).