25 aprile, le iniziative all'Aquila per la Liberazione

(ANSA) - L'AQUILA, 22 APR - In occasione del 78/o anniversario della festa nazionale della Liberazione, il Comune dell'Aquila ha predisposto un programma di iniziative legate alla ricorrenza. Martedì, 25 aprile, alle ore 9, nel piazzale dello stabilimento ex Thales Alenia, ci sarà una cerimonia di commemorazione dei Caduti della Banca d'Italia. Alle 9.30, in piazza IX Martiri, verrà reso un omaggio ai Nove Martiri aquilani, trucidati il 23 settembre 1943. Alle 10.15, nella frazione di Filetto, si terrà una cerimonia di commemorazione della strage del 7 giugno 1944.

Alle 10.30, alla Villa comunale, all'Aquila, avrà luogo l'omaggio ai Caduti della Patria, con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno nazionale, seguiti dalla deposizione di una corona, l'esecuzione del Silenzio e la lettura della preghiera per le vittime. Alle 11, nella frazione di Onna, si terrà la cerimonia commemorativa delle vittime della strage dell'11 giugno 1944.

Infine, alle 11.30, alla caserma Pasquali Campomizzi, vi sarà l'omaggio della Municipalità al sacrificio dei Nove Martiri aquilani, proprio nel luogo dove i giovani vennero uccisi.

Parallelamente, gruppi e movimenti cittadini riuniti nel cartellone "L'Aquila antifascista", organizzano una "Colazione resistente" in piazzetta IX Martiri, alle 10.30, con tanto di microfono aperto. Alle 16 a San Bernardino ci sarà una "parata antifascista". Per tutta la giornata, nel centro storico saranno allestite immagini di storia di resistenza. (ANSA).