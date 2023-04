Musica: in scena Ars Ludi con 'Jules Verne' di Battistelli

(ANSA) - L'AQUILA, 21 APR - "Jules Verne" di Giorgio Battistelli nell'interpretazione di Ars Ludi, in scena a L'Aquila domenica 23 aprile all'Auditorium del Parco, ore 18.

L'opera è stata presentata per l'apertura della Biennale Musica di Venezia il 14 settembre scorso, al Teatro La Fenice.

L'edizione 2022 è stata caratterizzata da due prestigiosi riconoscimenti che hanno in qualche modo coinvolto la vita musicale della città dell'Aquila, grazie all'attribuzione del Leone d'Oro alla carriera della musica assegnato al Maestro Giorgio Battistelli e del Leone d'Argento all'ensemble Ars Ludi formato, fin dalla fondazione nel 1987, da tre straordinari musicisti: Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi e Gianluca Ruggeri.

Il "Jules Verne", immaginazione in forma di spettacolo per tre musicisti performers, firmata da Giorgio Battistelli nel 1986, nella nuova produzione Biennale Musica 2022 è in italiano e, dopo la prima assoluta a Venezia, non potevano mancare due riprese nelle città importanti per la vita e la carriera dei protagonisti: Roma e L'Aquila. Così la Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" accoglie nel cartellone concertistico il lavoro di Ars Ludi per il "Jules Verne" di Battistelli. Lo scrittore francese celebre per i romanzi di viaggi immaginari e impossibili viene osannato da tre suoi eroi: il Professor Lidenbrock "Viaggio al centro della terra", il Dottor Ferguson "Cinque settimane in pallone" e Capitano Nemo "Ventimila leghe sotto i mari", simboli del rapporto tra l'uomo e la terra, l'aria, il mare. I protagonisti s'incontrano e raccontano le loro storie, ciascuno cercando di convincere gli altri due eroi e il pubblico di essere lui il prediletto di Jules Verne.

L'opera è interpretata dai tre musicisti performer, cui viene richiesta una surreale e virtuosistica azione teatrale in cui ciascuno interpreta il ruolo dell'eroe attraverso i suoni di un sassofono, di una marimba e di un pianoforte insieme a un fantastico e ricco campionario sonoro che riempie la scenografia, firmata da Angelo Linzalata, in modo originale e coinvolgente. (ANSA).