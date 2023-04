Dompè, 'i nostri ricercatori i migliori del mondo'

(v. 'Aleotti, farmaceutica Abruzzo batte ...', delle 11.52) (ANSA) - ROMA, 21 APR - "L'Italia spende meno di altre nazioni in ricerca e sviluppo, ma se si fa il rapporto tra la spesa, il numero di ricercatori e la resa, i nostri ricercatori sono tra i migliori al mondo". Lo ha affermato Sergio Dompè, presidente Dompè Farmaceutici, all'evento 'Innovazione e produzione di valore' organizzato da Farmindustria nella sede di Dompè Farmaceutici a L'Aquila. L'azienda festeggia quest'anno il trentennale della presenza nella Regione.

"L'Italia e la Germania per la produzione farmaceutica hanno una posizione competitiva simile e sono in testa al contesto europeo. In Abruzzo - ha affermato Dompè - abbiamo una intensità di investimenti e di export che ci fa essere realmente competitivi e attrezzati anche nei confronti con la Germania, un risultato molto importante, e il futuro, grazie alla presenza di università e aziende del farmaco, ha ancora possibilità di ulteriore sviluppo come ha dimostrato l'ultimo triennio in cui siamo cresciuti sempre e mai arretrati". "A fare la differenza qui - ha concluso - è la qualità degli abruzzesi, capaci di rialzarsi dopo il terremoto che qui nel nostro stabilimento ha fatto danni importanti per 10 milioni di euro". (ANSA).