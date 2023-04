Cucina: terza borsa studio Falconio, concorso al De Cecco

(ANSA) - VILLA SANTA MARIA, 21 APR - Il 28 e 29 aprile prossimi torna la borsa di studio 'Peppino Falconio', il riconoscimento dedicato al compianto chef di Villa Santa Maria scomparso nel 2020. Dopo la tappa inaugurale del 2021 a Villa Santa Maria e l'edizione dello scorso anno a Palermo, la Onlus Peppino Falconio ritorna in una delle scuole dove Falconio ha insegnato dal 1981 al 1983 e premierà gli allievi più meritevoli iscritti all'ultimo anno dell'istituto alberghiero 'Filippo De Cecco' di Pescara. La due giorni, sostenuta e patrocinata dalla Federazione Italiana Cuochi, dall'Unione Cuochi abruzzesi, dall'Università degli Studi di Teramo, dall'Associazione italiana barmen, dall'Istituto alberghiero 'De Cecco' di Pescara e dal ristorante Villa Maiella di Guardiagrele (Chieti) si articolerà in due sessioni.

Nella prima, il 28 aprile, appuntamento nei laboratori del 'De Cecco' dove i ragazzi si cimenteranno nell'elaborazione di una ricetta e di un cocktail a seconda del corso di provenienza ('Enogastronomia e pasticceria' o 'Servizi di sala e vendita'). Gli allievi del corso di cucina dovranno sviluppare il tema 'Dal Gran Sasso alla Costa dei Trabocchi. Percorsi del gusto tra gli Ori d'Abruzzo'. Obiettivo valorizzare i prodotti di punta della tradizione abruzzese, come lo zafferano, il miele e il tartufo estivo. I ragazzi dell'indirizzo sala dovranno invece creare un cocktail con almeno un prodotto della Premiata ditta Jannamico Liquori, partner dell'Associazione barman e sostenitori (Aibes).

La commissione di valutazione, presieduta dal rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola e dalla dirigente scolastica del “De Cecco”, Alessandra Di Pietro, sarà composta - per il settore enogastronomia - da: Lorenzo Pace, presidente Unione Regionale Cuochi Abruzzesi; Claudio Pellegrini, chef e vice presidente della commissione Onlus Peppino Falconio, Angelo Monticelli, chef della “Masseria Belloni” di Bellante; Ernesto Cinalli, chef e ristoratore Campione Italiano a squadre Fic 2018; Giuseppe Angelucci, executive chef Bagliono Hotel’s S.p.A.; Ermanno Di Paolo, docente Ipssar “G.Marchitelli” di Villa Santa Maria e Marta Di Marcoberardino, presidente Associazione cuochi di Teramo. A valutare gli allievi del corso di Sala e vendite saranno invece i barman dell’Aibes Luciano Mammarella, Rocco Bucco, Claudio Di Nicola, Luciano Danese e Giandomenico Orfeo. A loro si affiancherà Antonio Melchiorre, già direttore generale dell’Hotel Vesuvio di Napoli.

Ad ogni edizione la commissione di valutazione della Onlus Peppino Falconio viene integrata con personalità di spicco del settore enogastronomico e del territorio prescelto. Dopo Pino Cuttaia e Toni Lo Coco, entrati nell’edizione di Palermo e i già presenti Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi (Fic) e Antonio Paolini, giornalista e critico gastronomico, quest’anno sarà la volta di Paolo Gambescia, giornalista e già direttore de Il Messaggero e Giovanni Guadagno, chef e responsabile nazionale della formazione all’interno della Fic.

Ai vincitori verrà proposto un master formativo trimestrale presso il ristorante Villa Maiella. Avranno inoltre l'occasione di iscriversi gratuitamente al corso di Scienze e tecnologie alimentari della facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo.

Il 29 aprile, all'Hotel Mediterraneo di Montesilvano (Pescara), spazio al convegno "Quale futuro per gli Istituti alberghieri?" a margine del quale sarà annunciata una iniziativa per potenziare il percorso di studio negli istituti alberghieri italiani tenendo presente un dato: dai 500 mila ragazzi che nel 1988 avevano scelto di iscriversi ad un istituto alberghiero, siamo passati ai poco più di 23 mila dell'anno scolastico che sta per concludersi. (ANSA).