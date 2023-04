Cattani, puntare sull'innovazione o l'Italia dovrà rincorrere

(ANSA) - ROMA, 21 APR - In Italia "ci sono alcuni centri di ricerca che stanno lavorando sui vaccini a mRna e varie aziende sono parte del centro nazionale per le terapie geniche e tecnologie a Rna di Padova. L'Italia però deve rincorrere: siamo abituati a rincorrere a livello pubblico quelli che sono i gap, i sottofinanziamenti o anche di visione strategica come rispetto all'innovazione, e ciò nonostante l'eccellenza della clinica e dell'accademia". Lo ha affermato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, all'evento 'Innovazione e produzione di valore' organizzato a L'Aquila.

"Le sfide oggi sono bellissime e grandi, ma o comprendiamo questa innovazione e ci attrezziamo per poterla gestire o - ha avvertito Cattani - saremo indietro a rincorrerla. Oggi, ancora non ci siamo attrezzati, e ci vogliono regole nuove, cambio culturale e valorizzazione del valore della salute che non è un costo da abbattere".

In generale, riferendosi al settore farmaceutico, Cattani ha rilevato come "le risorse non sono adeguate, perchè la sanità e la farmaceutica hanno vissuto negli anni vari tagli ed oggi questo sistema ha dimostrato i suoi limiti". Ma "questo governo ha dato segnali importanti e in Europa - ha concluso - il governo vuole giocare una partita rispetto al passato". (ANSA).