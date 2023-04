Boxe: Ibf Mediterraneo welter al PalaRoma di Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 21 APR - Domenica 23 aprile al PalaRoma di Montesilvano torna il grande pugilato con una manifestazione organizzata dalla Pugilistica Di Giacomo e da Rosanna Conti Cavini con il patrocinio dell'amministrazione comunale. In programma cinque match più l'assegnazione del titolo IBF del Mediterraneo dei pesi welter che vedrà di fronte il teatino Emanuele Cavallucci e il romano Alessio Mastronunzio.

Protagonisti della serata pugilistica saranno gli atleti Emanuele Cavallucci, Matteo Di Giulio, Fabio Liberati, Ivan Guarnieri, Manolo Addario e Nicola Di Rocco e del tecnico Davide Di Meo. Nel presentare lamanifestazione, l'assessore allo Sport del comune di Montesilvano Alessandro Pompei, ha spiegato che "Riportiamo a Montesilvano un incontro di pugilato intercontinentale a distanza di vent'anni anni. Nel 2003 l'ultima volta a salire sul ring fu Lorenzo di Giacomo, in coincidenza dell'inaugurazione del Palaroma. Domenica ci aspetta una serata di sport e di grande intrattenimento e siamo molto orgogliosi di patrocinare l'evento. Non possiamo che ringraziare l'attività della Pugilistica Di Giacomo che da quarant'anni anni svolge con serietà questo sport sul territorio". Emanuele Cavallucci è nato a Chieti, nel suo palmares conta 22 match da professionista, 14 vittorie, 7 sconfitte e un 1 pari. E' stato campione italiano nel 2019 e quest'anno festeggia la decima stagione di attività alla ricerca di un titolo determinante per il suo proseguo agonistico. Alessio Mastronunzio si allena nella Phoenix Gym di Pomezia, è gestito dal direttore sportivo e manager Rolando Frascaro ed è allenato dal tecnico Simone D'Alessandri. Nel suo palmares vanta un record da professionista di 14 match di cui 11 vittorie e 3 sconfitte. Detentore della categoria superwelter del titolo Ibf del Mediterraneo vinto in Francia cerca di fare il bis nella categoria dei welter. Nella serata di domenica 23 aprile si disputeranno altri cinque incontri con il pugile avezzanese Matteo Di Giulio della scuderia Sauli boxe al suo attivo 4 match da pro, con tre atleti della Pugilistica di Giacomo di Montesilvano, Liberati Fabio nei superleggeri, Ivan Guarnieri nei superwelter, Manolo Addario massimi leggeri e Nicola di Rocco nei massimi. (ANSA).