Bernini, 11 miliardi per spingere la crescita della Ricerca

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Nel Pnrr sono previsti complessivamente "11 miliardi per la Ricerca, di cui circa 9 sono già stati impiegati tra centri nazionali che sono 5, ecosistemi dell'innovazione che sono 11, partenariati estesi che sono 14 e infrastrutture di ricerca. Questa sarà la condizione preliminare per far crescere e per dare un booster di crescita e di innovazione non solamente alle nostre università ma anche alle nostre imprese, che ormai vanno di pari passo".

Lo ha affermato il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo all'evento 'Innovazione e produzione di valore' organizzato a L'Aquila da Farmindustria.

"Grazie al Pnrr - ha aggiunto - ci sono anche delle infrastrutture strategiche a cui molte aziende farmaceutiche partecipano, come il supercalcolo Leonardo di Bologna o le terapie geniche e tecnologie Rna di Padova".

"Siamo grandi in Europa e nel mondo grazie ad un'industria farmaceutica che cresce continuamente e che garantisce e supporta sempre di più - ha concluso - il benessere delle persone". (ANSA).