Autismo: Fedele, Regione trascura utenti provincia L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 21 APR - "Nella provincia dell'Aquila i servizi per l'autismo interessano circa 400 minori con le rispettive famiglie, ma con i tetti di spesa definiti da Regione Abruzzo si riesce a coprire il fabbisogno di soli 70 utenti".

Ad affermarlo è il Consigliere regionale Giorgio Fedele (Movimento 5 Stelle) che ieri ha portato il tema all'attenzione della Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo. "Quello che è venuto fuori - rimarca Fedele - è la totale incapacità della Regione di utilizzare le risorse a disposizione. Ora l'assessore Nicolettà Verì deve immediatamente rimodulare i fondi per consentire a tutti gli utenti autistici della provincia dell'Aquila di accedere ai servizi".

La stessa Verì ha partecipato alla seduta in cui è stata analizzata la Dgr n. 807 del 2022, che fissa i tetti di spesa, definiti dal Dipartimento Sanità di Regione Abruzzo, relativi ai servizi destinati agli utenti autistici della provincia dell'Aquila. "Come abbiamo già da tempo denunciato - ha aggiunto - la spesa massima per il 2023-2024 nel comparto della Asl 01 è di soli 692.775,30 euro, meno del 9% degli 8 milioni destinati all'intero Abruzzo. Parliamo di una cifra assolutamente insufficiente per il nostro territorio, che non riesce a coprire i servizi delle strutture che si occupano a vario titolo di ragazzi autistici di età pre-scolare ed età evolutiva".

"Solo grazie alle nostre denunce - ha detto ancora Fedele - l'assessore Verì è dovuta correre ai ripari e portare in Giunta una seconda delibera, la Dgr n. 171del 2023, per erogare ulteriori 350mila euro al fine di riattivare la struttura diurna di Celano (L'Aquila), che era rimasta fuori dalla prima programmazione. A detta dello stesso assessore con questi 350mila euro il servizio sarà garantito per ulteriori 20 ragazzi che si sommano ai 70 già seguiti. Ma c'è poco di cui essere contenti - conclude la nota del consigliere - non serve un genio in matematica per capire che a oggi questa maggioranza riesce a garantire servizi essenziali solo per 90 utenti sui quasi 400 di fabbisogno. Questo è inaccettabile". (ANSA).