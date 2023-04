Aree interne: Collepietro nel progetto di Tratturo Magno 4.0

(ANSA) - COLLEPIETRO, 21 APR - Si allarga la famiglia dei Comuni in convenzione con l'associazione Il Tratturo Magno 4.0, realtà presieduta dall'imprenditore Danilo Taddei, per la rigenerazione e il rilancio delle aree interne, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'economia locale anche con tramite l'accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Anche il Comune di Collepietro (L'Aquila) ha aderito al progetto, con la firma della convenzione, anticipata dall'approvazione della relativa delibera di giunta, da parte del sindaco Mauro Colangeli. Presente, alla stipula dell'accordo, anche la consigliera comunale Domenica Di Iorio.

"Sono profondamente soddisfatto di questa nuova adesione - ha sottolineato il presidente Taddei - per un progetto che va avanti e oggi si arricchisce della presenza di un altro bel borgo del Tratturo Magno. Il nostro impegno prosegue in modo da ampliare questa grande famiglia che stiamo costruendo sul territorio".

"Collepietro - ha aggiunto il sindaco Colangeli - entra a far parte di questo progetto con convinzione e sono onorato di aver firmato una convenzione così utile per il territorio".

Tra le attività previste dalla convenzione, sia la valorizzazione dei luoghi attraverso i network dell'associazione che la consulenza tecnica gratuita, con la predisposizione di schede tecniche e sostegno per svolgere in sinergia le attività di promozione e rigenerazione fisica, economica e culturale di tutto il territorio afferente al Tratturo Magno.

Collepietro si aggiunge così alla compagine dei Comuni del Tratturo che continua ad espandersi, dopo la firma della convenzione da parte di Poggio Picenze, Barisciano, Fagnano Alto, Capestrano (tutti i Comuni in provincia dell'Aquila) e anche del Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Prossima la firma della convenzione anche da parte di Caporciano, sempre nell'Aquilano. (ANSA).