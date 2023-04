Premi, la scrittrice D'Amato finalista al "21 Racconti"

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - La scrittrice abruzzese Federica Maria D'Amato è finalista al premio "21 Racconti", premio organizzato e promosso dalla casa editrice "21Lettere" di Modena. Presidente della giuria Roberto Giardina, scrittore e giornalista de Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e ItaliaOggi; con un passato da direttore editoriale della casa editrice Rusconi, Giardina ha portato autori quali Mario Pomilio e Ferruccio Ulivi alla vittoria del Premio Strega e in finale al Campiello.

Federica Maria D'Amato è scrittrice, giornalista, traduttrice e lavora nel campo dell'arte come conservatore presso la Fondazione Museo Paparella Treccia di Pescara, e ha partecipato al Premio con il testo "Fumare (III Cristi)", racconto in cui la scrittrice, con stile pavesiano e piglio poetico, narra le vicende che hanno portato i tre sciagurati protagonisti ("tre Cristi") ad accendere la loro prima sigaretta. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 29 aprile alle ore 17:00 nel chiostro San Pietro, a Modena. (ANSA).