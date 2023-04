Fontecchio, ecco 'Cum panis' confronto sulle aree interne

(ANSA) - FONTECCHIO, 20 APR - Scuole di attivazione di comunità e transizione ecologica, comunità energetiche. Le nuove prospettive dell'abitare, nei piccoli paesi ma anche nelle città. la negazione di spazi pubblici ai giovani al di fuori dei consumo e della 'movida'. La difesa del paesaggio agrario a "mosaico", alla scoperta degli alberi monumentali delle "foreste modello" lungo la valle dell'Aterno, la creazione di filiere agricole di produzione e consumo locali.

Saranno questi solo alcuni dei temi delle tre tavole rotonde inserite nel già ricco programma di 'Cum Panis', manifestazione che si svolgerà da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile a Fontecchio, in provincia dell'Aquila.

Una rassegna dedicata all'arte sociale, un'esperienza immersiva nella creatività e nella condivisione, una esplorazione delle dinamiche di comunità attraverso il simbolismo del pane, con workshop, mostre, laboratori di autocostruzione, performance, concerti, passeggiate erboristiche e letterarie, spettacoli teatrali, contest artistici.

'Cum panis' è un progetto indipendente ideato e totalmente autofinanziato da United art dell'Aquila e il nome è stato scelto in riferimento all'etimologia della parola "compagno", che è appunto "coloro che condividono lo stesso pane". Tra i partner dell'iniziativa la Comunità 24 luglio, Arti e Spettacolo, Brucaliffo, United L'Aquila, Le Officine, la Kap, Frequenze, Lega Italiana poetry Slam Abruzzo, Montagne In Movimento, Radio Antiche Rue, Collettivo Freaktion.

Primo appuntamento sabato 22 aprile, alle 19, con la tavola rotonda "Abitare i paesi". Domenica 23 aprile, sempre alle ore 19, sarà la volta della tavola rotonda "Riappropriazione degli spazi pubblici e nuove prospettive dell'abitare".

Infine lunedì 24 aprile, alle ore 18,30, "I Grandi alberi della valle dell'Aterno", a cura di Foresta modello "Valle dell'Aterno", (Fmva), progetto che coinvolge 15 comuni e 60 soci individuali tra imprese e associazioni. I programma artistico apre domani con un Poetry slam alle 18. Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.unitedfontecchio.art/cumpanis - (ANSA).