Florviva, 45/a edizione dal 23 al 25 al 'Marina di Pescara'

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - Oltre 150 operatori esporranno al Porto turistico 'Marina di Pescara' per la 45/a edizione della Mostra del Fiore 'Florviva', dal 23 al 25 aprile prossimi, evento promosso dall'Associazione regionale del florovivaismo abruzzese (Arfa) e da Assoflora, Associazione dei produttori florovivaisti abruzzesi, in collaborazione con la Camera di commercio Chieti Pescara. Particolare attenzione sarà riservata al mondo delle orchidee con iniziative curate dall'associazione di orchidofilia Atao Abruzzo, che partecipa per il secondo anno consecutivo. Novità di questa edizione è la mostra di piante grasse a cura dell'Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente (Aias), sezione Abruzzo, Molise e Marche. "L'Ente camerale da sempre sostiene con convinzione la Mostra del Fiore, uno degli appuntamenti più longevi e importanti del settore florvivaistico in Italia - dichiara il presidente della Camera di Commercio Gennaro Strever - Un comparto molto attivo che nelle province di Chieti e Pescara conta circa 500 aziende". L'ingresso è gratuito e l'orario di apertura al pubblico è dalle 10.00 alle 20.00.

Domenica 23 taglio del nastro alle 10.30, a seguire incontro dell'Ordine degli agronomi, poi due seminari a cura di Atao Abruzzo, "Come coltivare le orchidee in casa" (ore 11.30) e "Concimazione e rinvasi delle orchidee" (ore 16). L'Aias Abruzzo Molise e Marche curerà gli incontri "Discussione sull'utilizzo degli inerti nella preparazione dei terricci (ore 12.30) e "Laboratorio: tecnica rinvaso" (ore 17). Lunedì 24 aprile reading FlorPoesia dell'associazione culturale Teatranti d'Abruzzo (ore 10.30), incontro tecnico organizzato da Cipat e Assoflora (ore 15), "Laboratorio semine" (ore 15.30), a seguire l'Atao illustrerà le "Nozioni basilari per la costruzione di un orchidario" (ore 16).

"L'Abruzzo ha una produzione florovivaistica d'eccellenza - dice Guido Caravaggio, presidente Assoflora - con aziende molto avanzate dal punto di vista tecnologico". La sinergia tra enti, associazioni e istituzioni è ribadita dal presidente Arfa, Remo Matricardi, che ringrazia "tutte le istituzioni e le associazioni che ogni anno accolgono e sostengono la Mostra del Fiore Florviva". (ANSA).