Concorso donazione sangue, vince 'Galiani de Sterlich'

(ANSA) - CHIETI, 20 APR - È andato all'Istituto tecnico statale "Galiani- de Sterlich" di Chieti il premio nazionale, per la scuola superiore, del concorso "A Scuola di Dono" volto a far conoscere il mondo della donazione di sangue e plasma agli studenti delle classi elementari, medie e superiori di tutto il territorio italiano. All'iniziativa hanno aderito 2.367 studenti, 165 istituti scolastici, 188 professori che sono intervenuti coinvolgendo i ragazzi in 199 progetti. La giuria presieduta da Cinzia Di Stasio, ha selezionato i vincitori che quest'anno hanno realizzato l'elaborato più significativo in termini di messaggio e di capacità nel sensibilizzare al mondo della donazione di sangue e plasma. Tra le classi primarie, ha vinto la classe 2°C dell'Istituto Comprensivo Borgaro Torinese, Scuola Primaria Edoardo Defassi che ha partecipato insieme alla maestra Ilenia Ribilotta. Per la sezione della scuola secondaria di primo grado ha vinto la classe 2°G del plesso di Salizzole dell'Istituto Comprensivo Fratelli Corrà, a Isola della Scala, in provincia di Verona, con la professoressa Alessandra Allegrini. Per la scuola superiore ha vinto il premio nazionale il gruppo B di grafica e comunicazione della classe terza B dell'Istituto Tecnico Statale Galiani-de Sterlich di Chieti insieme alla professoressa Carla Ferrante, di Chieti.La premiazione del concorso "A Scuola di Dono" si terrà il 28 aprile a Roma durante la giornata della 61/a assemblea nazionale Fidas. (ANSA).