'Solo piano nel Parco', Castiglione in concerto all'Aurum

(ANSA) - PESCARA, 19 APR - Al via domenica prossima, 23 aprile, "Solo piano nel Parco", ciclo di concerti recital della pianista Maria Gabriella Castiglione organizzato dal Parco Nazionale della Maiella. Il primo appuntamento sarà all'Aurum di Pescara, che ospita la sede di rappresentanza del Parco, alle ore 21 nella sala 'Gabriele D'Annunzio".

Le altre serate, sempre alle ore 21, sono in programma: venerdì 26 maggio a Guardiagrele (Chieti), nella sala consiliare del Comune; venerdì 30 giugno a Sulmona (L'Aquila), Abbazia di Santo Spirito al Morrone, sede del Parco; venerdì 28 luglio a Pescocostanzo (L'Aquila), auditorium San Nicola; venerdì 29 settembre a San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), sala Ammirati.

Maria Gabriella Castiglione mescola nei suoi concerti repertori classici e moderni, proporrà J.S.Bach accanto a Ludovico Einaudi, e poi Chopin, Rachmaninov e Piazzolla, nonché brani di Philip Glass, Michael Nyman, Ruichi Sakamoto. (ANSA).