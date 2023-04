Run4Hope, la staffetta di solidarietà attraversa l'Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 19 APR - Torna a toccare L'Aquila la Run4Hope, primo e unico Giro podistico solidale a staffetta che attraversa l'Italia da capo a piedi. L'appuntamento nel capoluogo abruzzese è per sabato 6 maggio quando partiranno le staffette regionali che costituiranno la terza edizione della manifestazione.

Le staffette su base regionale del 2023 vedranno una suddivisione in tappe giornaliere che rappresenteranno una frazione del percorso complessivo. Per partecipare è richiesta una donazione che nel 2023 andrà direttamente alla raccolta fondi per Fondazione Airc per la ricerca sui tumori femminili, in quanto Run4Hope sostiene la propria organizzazione mediante propri sponsor o donatori.

La manifestazione rientra nel calendario di eventi "Rinasci con lo sport - promuovere L'Aquila con lo sport 2023", è organizzata in Abruzzo dall'Asd Atletica Abruzzo L'Aquila in collaborazione con l'Esercito e altre società d'atletica della regione ed è stata presentata stamattina nella sede del Municipio di Palazzo Fibbioni dal presidente dell'Asd Atletica Abruzzo L'Aquila Valter Paro, dall'assessore comunale allo Sport Vito Colonna, dal presidente del comitato esecutivo di 'L'Aquila Rinasce con lo Sport' Francesco Bizzarri, dal presidente del comitato regionale Fidal Massimo Pompei, da Roberto Candeloro dell'Asd Usa Sporting Avezzano a cui è affidata l'ultima tappa, alla presenza del colonnello Marco Iovinelli, comandante del Comando militare Esercito Abruzzo. Presenti anche il consigliere comunale Francesco De Santis, in rappresentanza dell'Airc, e il tenente della Finanza Margherita Magnani, ex campionessa italiana di mezzofondo e olimpionica. La staffetta partirà sabato 6 maggio alle ore 11, in contemporanea nazionale, effettuerà la prima tappa da L'Aquila al Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso (Teramo), la seconda da San Gabriele a Martinsicuro (Teramo) domenica 7 maggio, la terza da Martinsicuro a Silvi (Teramo) lunedì 8 maggio, la quarta da Silvi a Lanciano (Chieti) passando per Pescara martedì 9, la quinta da Lanciano a Palena (Chieti). Poi il rientro nella provincia dell'Aquila per la conclusione ad Avezzano (L'Aquila), domenica 14. (ANSA).