Ecco il 'piccolo prestito' di Fira, 5 milioni per le imprese

(ANSA) - PESCARA, 19 APR - Cinque milioni di euro a sostegno della liquidità e del capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, con la concessione di un prestito diretto a tasso zero: è il "Fondo Piccolo Prestito", nuova Misura gestita da Fi.R.A. S.p.A., la Finanziaria regionale abruzzese guidata da Giacomo D'Ignazio.

"Con il 'Piccolo Prestito' dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico Daniele D'Amario - andiamo a intercettare anche le più piccole esigenze di credito che le Pmi esprimono.

La misura è strutturata per dare un aiuto immediato e diretto alle imprese e per non fare distinzioni tra settori di attività.

Lavoreremo con gli uffici sia della Regione sia di Fira affinché gli iter di valutazione delle domande siano rapidi". "È una misura che le imprese attendevano da tempo e che abbiamo cercato di rendere più rispondente alle loro esigenze e più accessibile nelle procedure" spiega D'Ignazio. Finalità dell'Avviso, che sarà pubblicato il 21 aprile su www.fira.it e www.regione.abruzzo.it, è facilitare l'accesso al credito di imprese già operanti sul territorio regionale in tutti i settori economici, in particolare ristorazione e turistico-alberghiero, e prevede la concessione di contributi in conto interessi a tasso zero, per prestiti da 10mila a 15 mila euro. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, suddivisa in due linee di intervento: 2,5 milioni destinati alle imprese del settore ristorazione e turistico-alberghiero, nonché alle filiere ad essi correlate, i restanti 2,5 a disposizione di tutti gli altri settori. Tra le spese ammissibili anche i costi per il personale contrattualizzato a tempo determinato o indeterminato. Gli altri costi ammissibili sono quelli riferibili alla gestione corrente dell'impresa: merci, materie prime, materiali di consumo, spese di locazione, utenze e spese per promozione e pubblicità.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 dell'8 maggio 2023 su https://sportello.regione.abruzzo.it/ alla voce "Catalogo Servizi" / "Bandi FESR 2014-2020" /Avviso Piccolo Prestito, è necessario un codice SPID riconducibile al legale rappresentante. Tutte le informazioni su www.fira.it dal 21 aprile. (ANSA).