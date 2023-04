Bonus Edilizi, imprese e crediti incagliati, un seminario

(ANSA) - PESCARA, 19 APR - Si terrà venerdì 21 aprile alle 16:00 nella sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara il seminario sui Bonus Edilizi, per illustrare l'accordo di cessione dei crediti tra imprese dell'Ance e di Confindustria delle due province di Chieti e Pescara. L'incontro è convocato su iniziativa dei presidenti delle due associazioni, Antonio D'Intino e Silvano Pagliuca, e vedrà la partecipazione di imprenditori, istituzioni ed esperti per illustrare concretamente le opportunità offerte alle imprese. Nel corso dei lavori sarà presentato e sottoscritto il Protocollo di Intenti tra Confindustria Chieti Pescara e Ance Chieti Pescara per facilitare la cessione dei crediti fiscali, posseduti dalle imprese iscritte all'Ance, ad aziende aderenti a Confindustria Chieti Pescara.

L'iniziativa mira a favorire l'incontro tra domanda e offerta dei crediti fiscali generati dai bonus edilizi, tra aziende del sistema confindustriale locale per scavalcare, nell'interesse reciproco delle parti, il blocco attuale delle cessioni creato dal disimpegno degli istituti di credito e dai forti tassi d'interesse a volte praticato da società finanziarie.

Previsti anche gli interventi di Antonio Cozza, avvocato Tax Associate Partner - Kpmg Italia; Antonio Piscione, presidente Commissione 110% Odcec Pescara - presidente A.S.P.P.I.; Stefano Betti, vicepresidente Ance per Edilizia e Territorio; Emanuele Orsini, vicepresidente Confindustria per il Credito, la finanza e il Fisco. (ANSA).