Acqua:giornata sensibilizzazione Cam, visita agli acquedotti

"Questa giornata organizzata dal Cam spa è stata ampiamente formativa, sono esperienze che vanno a rinforzare la formazione scolastica tradizionale". È quanto dichiara la professoressa Giuseppina Vigliante dell'Istituto agrario 'Serpieri' di Avezzano, commentando la giornata organizzata dal Consorzio Acquedottistico Marsicano in collaborazione con il Lions club International di Avezzano, che ha fatto visitare ai ragazzi tre acquedotti che riforniscono la Marsica est della Val del Giovenco e dell'Aterno con una rete di complessivi 446 km. "Il poter vedere e vivere in prima persona questa esperienza ha permesso ai ragazzi di fargli conoscere una realtà che sapevamo, ma non ci immaginavamo così complessa e affascinante".

I ragazzi hanno avuto prima una spiegazione storica e tecnica dal Geometra Roberto Camassi insieme all'assistente Simone Di Cicco, ed una dimostrazione pratica di come si effettua una analisi dell'acqua dal responsabile del centro analisi del Cam spa, Riccardo Napoleone. "Questa è la vera sensibilizzazione necessaria a preservare questa risorsa così importante come l'acqua; - continua la professoressa Vigliante - ringrazio infine la presidenza de Cam, e in particolare modo i tecnici per la professionalità che hanno dimostrato, per aver spiegato attraverso un linguaggio semplice, situazioni così complesse.

Complimenti per l'organizzazione e per averci trasmesso tutto questo, ringrazio anche i Lions Club International e la Presidente Lucia Falcetelli. Spero che si ripeta questa iniziativa - conclude la professoressa - e si calendarizzino in maniera permanente queste giornate così ricche e ben fatte".

