Liceo Carsoli ricorda il bombardamento del 1944

(ANSA) - L'AQUILA, 18 APR - Il Liceo scientifico di Carsoli ha commemorato il 79/o anniversario dei bombardamenti del 16 aprile 1944 con una conferenza di rievocazione. La cerimonia si è svolta nella sala polifunzionale della scuola dell'Infanzia di via Genova. Prima dell'inizio dei lavori, tuttavia, gli studenti si sono fermati davanti al monumento ai caduti in Piazza Marconi per rendere omaggio alla memoria delle vittime.

Ai lavori ha partecipato la presidente del consiglio comunale, Chiara Cimei, il vicepreside dell'istituto, Sergio Draicchio, la scrittrice Roberta Rubini oltre a Francesco "Checchetto" Malatesta, testimone oculare dei bombardamenti. A moderare è stato il professor Marco Bernardini, in una conferenza voluta dalla dirigente scolastica Irene Bracone.

Il professor Draicchio ha parlato delle attività belliche degli alleati in Italia nel 1944, fornendo importanti informazioni storiche per contestualizzare il tema della commemorazione. In seguito, Rubini - autrice del libro 'Sorrisi e Lacrime' - ha letto un estratto dal capitolo "L'Ottava di Pasqua", raccontando con grande sentimento il vissuto della popolazione durante i bombardamenti.

La voce diretta di uno dei testimoni del bombardamento è arrivata dal racconto di Francesco Malatesta, che ha lasciato a tutti i presenti ad una lezione di coraggio e dignità, raccontando la sua esperienza diretta del dramma della guerra.

Il professor Marco Bernardini ha presentato le carte desecretate delle forze aeree americane sui bombardamenti di Carsoli offrendo ai presenti una serie di informazioni documentate sui fatti storici. "La cerimonia di commemorazione - hanno concluso i docenti Draicchio e Bernardini - è stata un importante momento di riflessione, che ha permesso di ricordare una pagina dolorosa della storia del nostro Paese e di mantenere viva la memoria delle vittime". (ANSA).