Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 18 APR - La settimana politica all'Emiciclo si apre oggi all'Aquila con la seduta della Commissione Bilancio convocata per le ore 10, con due provvedimenti all'ordine del giorno: "Riordino del Comparto della committenza della Regione Abruzzo" (audizione: Direttore dell'Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC); "Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 5/2023, 47/2022, 22/2022 e 24/2022, in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili".

Alle 14.30 si riunirà la Commissione Territorio per esaminare il progetto di legge "Nuova legge urbanistica del territorio"; previste le audizioni dei rappresentanti di Ance Abruzzo, Anci Abruzzo, Upi Abruzzo, Uncem Abruzzo, Unitel Abruzzo.

Giovedì 20 aprile, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza che procederà all'approfondimento riguardo l'erogazione dei finanziamenti a sostegno dei centri antiviolenza operanti nella Regione Abruzzo (auditi: Assessore alle politiche sociali; Assessore al Bilancio; Centro Antigone).

Successivamente si discuterà dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'acquisto di prestazioni sanitarie per disturbi dello spettro autistico nella ASL1 (auditi: Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità; Direttore Generale A.s.l. 01 Avezzano, Sulmona L'Aquila; responsabile Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali della Regione Abruzzo; presidente di Autismo Abruzzo Onlus). (ANSA).