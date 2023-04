Lavoro: corso di formazione gratuita per project management

(ANSA) - L'AQUILA, 17 APR - Sta per partire, all'Aquila, un nuovo corso di formazione gratuito di project management promosso dalla cooperativa Realize, fondata da quattro under 30 per orientare e assistere i giovani affinché riescano a cogliere le numerose opportunità offerte dai fondi comunitari.

Si tratta del quarto corso dopo quelli specifici da addetto alla rimozione dell'amianto, o dedicati a chi manipola alimenti o lavora nel primo soccorso.

Il corso sarà tenuto dal docente dell'Ampm Marco Arcuri e si svolgerà al Palazzetto dei Nobili nelle seguenti date: 8, 15, 22 e 29 maggio, 5, 12, 19 e 26 giugno e 10 luglio. Ogni lezione si tiene dalle 9.30 alle 13.30.

Il corso prepara chi lo frequenta a poter sostenere degli esami che rilasciano certificazioni riconosciute professionalizzanti dallo Stato italiano.

Per avere informazioni o iscriversi è sufficiente contattare il numero 340-3796245 o scrivere all'indirizzo idee@cooprealize.org. Il numero di posti disponibili è molto limitato e le attività formative sono rivolte in via prioritaria a giovani under 35 con reddito Isee inferiore ai 6mila euro, ma è consigliabile inviare in ogni caso la propria candidatura. Si tratta di un percorso formativo che generalmente si svolge a pagamento.

Intanto, resta operativo lo sportello aperto da Realize nel 2022 per offrire supporto a imprese e startup, orientando e sostenendo le idee di chi vuole investire nel territorio.

L'attività di sportello fornisce documenti, informazioni, approfondimenti circa prassi, procedure e opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari e non ed è capace di dare un orientamento didattico professionale ai giovani in cerca di una collocazione nel mondo del lavoro. (ANSA).