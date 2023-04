Riposizionata all'Aquila targa in omaggio a Salvo D'Acquisto

(ANSA) - L'AQUILA, 15 APR - È stata riposizionata, in Largo D'Acquisto, la targa in omaggio al vicebrigadiere dell'arma dei carabinieri, Salvo D'Acquisto, insignito della Medaglia d'oro al valor militare per aver salvato un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe tedesche, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, sacrificando la sua stessa vita.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola Mirante, della pronipote del vicebrigadiere, il maggiore dell'Arma dei carabinieri, Valentina D'Acquisto, in servizio allo Stato Maggiore di Roma, le autorità militari, civile e religiose, insieme alla partecipazione degli alunni della scuole secondarie "Dante Alighieri" e "Teofilo Patini".

"Il sacrificio di Salvo D'Acquisto - ha dichiarato il colonnello Mirante - rappresenta l'emblema della missione del carabiniere, da sempre schierato a fianco dei cittadini. Lo slargo a lui intitolato, distante pochi passi dal comando provinciale dei carabinieri, inorgoglisce, ancor di più, l'appartenere alla Benemerita. Mi preme ringraziare il sindaco, Pierluigi Biondi, l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta per aver voluto riposizionare, dopo anni dalle tragiche sorti del sisma del 2009, la targa commemorativa in ricordo del 'nostro' vicebrigadiere. La presenza, poi, del maggiore Valentina D'Acquisto, da tempo in servizio nell'Arma - ha aggiunto il colonnello - ci onora maggiormente e contribuisce a perpetuare il valore di puro altruismo messo in atto dal suo ascendente, immolatosi per la vita altrui. Quanto purtroppo accadde nel lontano 1943, sia d'esortazione soprattutto ai più giovani, qui numerosi con la rappresentanza studentesca. A loro infatti, più di tutti, deve arrivare la testimonianza e l'esempio di Salvo D'Acquisto, perché, riprendendo le parole di un celebre scrittore (Primo Levi ndr), 'senza memoria non c'è futuro'".

Il sindaco Biondi ha sottolineato che "L'Aquila si riconferma presidio di legalità e di contrasto alla criminalità nell'ambito di questa iniziativa che, non a caso, è stata organizzata coerentemente con il Premio nazionale Paolo Borsellino". (ANSA).