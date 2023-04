Giro: Fossacesia, 44 eventi in vista della 'Grande partenza'

(ANSA) - FOSSACESIA, 15 APR - Sport, cultura, musica, enogastronomia e ricordi: sono questi gli ingredienti degli eventi organizzati a Fossacesia, preludio della Grande Partenza del Giro d'Italia del prossimo 6 maggio. Oggi, al teatro comunale Nino Saraceni, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha presentato il programma nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di associazioni, istituzioni e cittadini, e assessori.

Fra gli eventi in programma, una mostra dedicata al campione del ciclismo Alessandro Fantini, una mostra di pittura sui trabocchi, un concerto classico a cura dell'Orchestra sinfonica abruzzese e del coro delle università di Chieti e Pescara fondazione, un Workshop sul tema "Turismo attivo tra passato e futuro: il turismo in cammino a due ruote" , al Supporter Deluxe hotel "Aspettando il giro della solidarietà - aperitivo cenato in beneficenza in favore dell'associazione Angsa Abruzzo", una gara di mountain bike su circuito sterrato.

"Il clou lo avremo in questo mese di aprile, con 44 eventi che ci accompagneranno fino al 6 maggio, quando dal centro cittadino prenderà il via la prima prova della corsa riservata alla bici a pedalata assistista, e nel primo pomeriggio, quando dal Lungomare della Marina, scatterà la crono Fossacesia-Ortona - ha sottolineato Di Giuseppantonio -. Tanti gli appuntamenti in programma, altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni e tutto questo fervore conferma l'eccezionalità di quel che andremo a vivere nelle prossime settimane. La Grande Partenza del Giro d'Italia è in verità è la 'grande partenza' di Fossacesia e della Costa dei Trabocchi - ha aggiunto Di Giuseppantonio - e potrà rilevarsi, tra l'altro, un investimento nel settore del cicloturismo al quale, come amministrazione comunale, guardiamo da tempo con interesse nella consapevolezza di quanto la bicicletta sia un mezzo privilegiato per conoscere da vicino la nostra città e le sue bellezze. Il calendario delle manifestazioni che è stato allestito ha guardato a questi aspetti, che favoriranno la promozione di Fossacesia e della Via Verde". (ANSA).