Comunali: presentazione liste per 31 centri, voto a maggio

(ANSA) - L'AQUILA, 15 APR - Domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 (dalle 7 alle 15) maggio si vota per rinnovare sindaco e consiglio comunale in 31 Comuni abruzzesi, una tornata elettorale che coinvolge circa 160mila cittadini. Fissato a oggi alle 12 il termine per la presentazione delle liste negli uffici preposti dalle singole amministrazioni comunali.

La legge stabilisce che il numero dei candidati e delle liste non può essere superiore a quello dei consiglieri da eleggere e stabilisce anche che il loro numero minimo non può essere inferiore ai due terzi degli stessi consiglieri.

Questi i 31 Comuni al voto (sui 305 complessivi in Abruzzo).

Nella provincia di Provincia di Pescara si andrà alle urne a a Bussi, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino, Turrivalignani. Nella provincia dell'Aquila si voterà a Barete, Bugnara, Castellafiume, Lucoli, Massa d'Albe, Oricola, San Benedetto dei Marsi, Scanno. Nella provincia di Chieti alle urne a Castelguidone, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro, Villa Santa Maria.

Infine, nella provincia di Teramo si va alle urne nella città capoluogo e a Silvi, i due Comuni in cui si voterà col sistema maggioritario a due turni avendo rispettivamente 51.489 e 15.388 abitanti. Per gli altri Comuni sarà turno secco. Si voterà anche ad Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella Del Tronto, Controguerra, Nereto, Notaresco. (ANSA).