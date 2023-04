Basket in carrozzina: Amicacci vince gara1 finale scudetto

(ANSA) - GIULIANOVA, 15 APR - La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo ha vinto la gara1 della finale scudetto di basket in carrozzina battendo per 56 a 44 la Briantea84 Cantù, campione d'Italia in carica. La gara2 si disputerà sabato prossimo, 22 aprile, in Lombardia al PalaMeda; l'eventuale gara3 si disputerà sempre in trasferta il 23 aprile.

Per gli abruzzesi - che inseguono il titolo nazionale dal 1982 - si tratta della seconda finale scudetto consecutiva, disputata sempre contro gli stessi avversari; anche l'anno scorso l'Amicacci si aggiudicò gara1. Nello scorso dicembre la formazione giuliese aveva conquistato la Supercoppa, battendo proprio la Briantea. (ANSA).