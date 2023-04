Tour della Salute, a Pescara percorso di terapia osteopatica

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - Ci sarà anche il Centro Ábaton, punto di riferimento abruzzese per la Terapia manuale osteopatica, in piazza a Pescara, sabato 15 e domenica 16 aprile, per la prima tappa del Tour della Salute 2023, evento itinerante dedicato alla prevenzione, giunto alla sua quinta edizione. La tappa abruzzese in piazza della Rinascita, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. "Ogni anno effettuiamo in media circa 4.000 trattamenti, di cui il 30% è rappresentato da bambini - spiega Gina Barlafante, medico osteopata specialista in reumatologia e direttrice del Centro e dell'Accademia italiana di Osteopatia tradizionale - Nel 2022 abbiamo trattato 3.842 pazienti provenienti anche da Marche, Molise e Puglia. Le cure più richieste riguardano disturbi muscolo-scheletrici e problemi del periodo neonatale e della prima infanzia, da difficoltà di alimentazione, disturbi del sonno, asimmetrie craniche. Nel polo didattico ci sono 200 studenti che seguono i corsi di formazione in osteopatia e provengono da Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia". Il Centro annovera collaborazioni con specialisti e reparti ospedalieri e offre attività finalizzate a migliorare e mantenere lo stato di salute, quali lezioni di ginnastica posturale, un corso di massaggio neonatale, un percorso di preparazione al parto.

