Scuola: Convitto 'Cotugno' rilancia progetto Symposium

(ANSA) - L'AQUILA, 14 APR - Mentre proseguono, nel centro storico dell'Aquila, i lavori di ristrutturazione della sede originaria che, nel giro di qualche anno ospiterà anche il Liceo Musicale, il Convitto nazionale "Domenico Cotugno" rilancia il Symposium, progetto educativo delle attività pomeridiane nella sede provvisoria di via Ficara: si sta insieme per condividere il pasto e studiare, confrontarsi e collaborare alla realizzazione di idee a misura delle esigenze degli studenti.

Diversi i corsi offerti, a partire da quello di preparazione al superamento dei test di Medicina che verrà replicato anche per l'anno scolastico 2023/24. La guida e il sostegno allo studio sono garantiti - dal lunedì al venerdì - dalla presenza di educatori. Il pasto è preparato ogni giorno da cuochi professionisti e la retta è pari a 8 euro al giorno e si possono acquistare carnet da 20 pasti.

Al termine del pranzo, è possibile riposarsi in aula tv oppure giocare a ping pong o a biliardino, approfittare della spinning-bike, utilizzare un'aula per le prove di eventuali band musicali. In piena sicurezza e garanzia di benessere.

Anche gli studenti già iscritti in altri Istituti Superiori al termine delle lezioni potranno raggiungere la sede in via Ficara per condividere il pranzo, seguire i corsi di preparazione ai test di Medicina o quelli per le certificazioni linguistiche o, ancora, le attività finanziate con il Pnrr o quanto verrà progettato da un apposito comitato studentesco.

"Rappresenta una gioia immensa - dichiara la dirigente Serenella Ottaviano - contribuire, con la comunità educante cui apparteniamo, ad accrescere il valore etico, simbolico e intellettuale che fonda ogni civitas".

C'è tempo fino a martedì 18 aprile per presentare l'iscrizione, anche per email all'indirizzo aqvc050005@istruzione.it. Il costo annuale è di 30 euro. Per ogni ulteriore informazione si può scrivere a questo altro indirizzo email info@convittocotugno.edu.it. (ANSA).