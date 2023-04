Popolare di Bari, 'dai sindacati atteggiamento di chiusura'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Banca Popolare di Bari, in una nota, prende atto che "nonostante la disponibilità al dialogo, l'apertura e le proposte concrete avanzate, le sigle sindacali hanno risposto con un atteggiamento di chiusura ad ogni possibilità di interlocuzione costruttiva, confermando la mobilitazione prevista per la prossima settimana".

L'istituto ricorda come l'altro ieri si sia tenuto un incontro "durato oltre 5 ore, in occasione del quale i vertici della banca hanno ribadito ai rappresentanti sindacali presenti la massima apertura e il massimo sforzo propositivo nei confronti delle richieste da loro avanzate". (ANSA).