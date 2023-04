Musica: concerto live di 'Ghimel' a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 14 APR - Il live del progetto "Ghimel" arriva all'Aquila domenica 16 aprile, ore 18 all'Auditorium del Parco, nell'ambito della stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli". "Ghimel" è la terza lettera dell'alfabeto fenicio e di quello ebraico, ma la si trova anche il quello arabo, l'aramaico e il siriaco. Simboleggia il numero 3 e la sua funzione è la rotazione, la vita, l'universo, il dinamismo e l'evoluzione: la ricerca continua. Tre straordinari artisti italiani, con strumenti apparentemente molto diversi fra loro, hanno realizzato questo progetto che nel 2020 è diventato un CD di successo, premiato a livello internazionale e recensito nelle principali testate di settore. I protagonisti sono Elias Nardi interprete originale sul liuto arabo, Daniele Di Bonaventura bandoneonista e il contrabbassista Ares Tavolazzi.

Ciascuno di loro proviene da ambienti musicali diversi ma con una straordinaria carriera di altissimo livello come compositori e creatori di lavori originali basati sulla ricerca e sull'improvvisazione, collaborando con i migliori artisti del panorama internazionale. Ciò che li accomuna è la sperimentazione: strumenti così differenti tra loro per origini, tradizioni e caratteristiche timbriche che oltrepassano, sempre in perfetto equilibrio, i confini tra i generi. Il progetto Ghimel si compone di pezzi originali, in cui al jazz e all'etnojazz si affiancano atmosfere psichedeliche e minimali, ampi spazi d'improvvisazione, elemento cardine sia delle musiche del vicino e medio oriente, che del jazz, nonché forme e strutture care all'estetica più classica. Un concerto coinvolgente, un'esperienza che si rinnova in ogni live che, data dopo data, sta riportando un grandissimo successo di pubblico. (ANSA).