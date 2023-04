Mit, 'niente pedaggi tra uscite L'Aquila est e ovest'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Niente pedaggi tra le uscite A24 de L'Aquila est e L'Aquila ovest. A seguito del nulla osta alla convenzione tra comune e Anas da parte degli uffici tecnici del Mit guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dai prossimi giorni sarà assicurata la gratuità del transito sulla tratta per tutti i veicoli.

Si tratta di un piccolo passo per ridurre la congestione della viabilità urbana della città. Per quanto riguarda la più ampia questione A 24/A25, il tema rimane tra le priorità del ministro Salvini che dal suo insediamento segue con attenzione la vicenda. Così una nota del Mit. (ANSA).