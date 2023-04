Giustizia, si insedia il nuovo procuratore di Chieti Di Florio

(ANSA) - CHIETI, 14 APR - Si è insediato oggi, con il giuramento al Palazzo di giustizia di Chieti dinanzi al presidente della sezione civile Gianluca Falco, presenti i giudici Francesco Turco e Alessandro Chiauzzi, il nuovo procuratore capo della Repubblica Giampiero Di Florio, che arriva dalla Procura di Vasto. Accanto a lui il procuratore capo facente funzione di Chieti, Lucia Campo, che da due anni ricopre il posto lasciato vacante da Francesco Testa.

"Conosco il territorio quindi ho la fortuna di conoscere le persone con cui potrò lavorare in futuro, sicuramente un punto di partenza molto positivo - ha detto Di Florio nelle interviste prima della cerimonia - Noi come magistrati requirenti dobbiamo solo preoccuparci di vigilare sul rispetto del principio di legalità: le forme di criminalità sono le più disparate e dobbiamo essere tecnicamente attrezzati, capaci, con buon senso e misura in tutto ciò che facciamo". Quanto alla criminalità, nella provincia di Chieti "c'è una parte bassa che in otto anni di dirigenza a Vasto sono riuscito a definire alta Puglia, per via di un collegamento con criminalità organizzata di ben più alto spessore; qui la situazione è un po' diversa, però c'è una realtà industriale molto importante, c'è un porto, Ortona, destinato a crescere e che dovrà essere tenuto sotto controllo, uno scalo in questo momento di sbarchi, altro elemento da approfondire".

Quanto al blitz di ieri a Pescara contro lo spaccio e la preoccupazione per un eventuale allargamento del fenomeno alla realtà teatina "non bisogna mai abbassare la guardia - ha detto Di Florio - I segnali arrivati nel circondario di Vasto hanno evidenziato proprio l'idea di una criminalità capace di estendere i propri tentacoli, ogni sei mesi la Dia cita Vasto e la provincia di Chieti, sono indicazioni e fonti aperte molto importanti per valorizzare la nostra attività". Nel corso della cerimonia hanno portato un saluto l'ex procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila, Pietro Mennini, già procuratore a Chieti, il presidente dell'ordine degli Avvocati di Chieti, Goffredo Tatozzi, il sindaco di Vasto nonché presidente della Provincia, Francesco Menna, il vicesindaco di Chieti, Paolo De Cesare. (ANSA).