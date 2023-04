Sisma L'Aquila,musica e incontri culturali 'Castelli di memorie'

(ANSA) - L'AQUILA, 13 APR - Musica, "walk and talk", video e podcast in un progetto itinerante in 10 Comuni del Cratere del sisma 2009. Questo il progetto 'Castelli di memorie', iniziativa presentata dai Solisti Aquilani e finanziata dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica (Mase) nel quadro dell'avviso pubblico per la proposta di iniziative a supporto dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile - Vettore "Cultura della Sostenibilità" - insieme alla Fondazione Cassa di risparmio dell'Aquila per 110 mila euro.

All'incontro di presentazione hanno partecipato Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres, presidente dei Solisti Aquilani; David Iagnemma, segretario generale della Fondazione Carispaq; Raffaello Fico, titolare dell'Usrc; Silvia Nanni per l'Università dell'Aquila, e Maurizio Cocciolito, direttore artistico dei Solisti Aquilani. Coinvolti nella rete i Comuni di Acciano, Amatrice (Rieti), Barisciano, Castel del Monte, Fontecchio, Fossa, Montereale, Navelli, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi; e poi l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc), l'ateneo, le cooperative di comunità, le proloco, le associazioni più attive nei territori.

Il Festival toccherà i 10 paesi tra il 9 luglio e il 27 agosto. Sono previsti, in ogni località, una camminata-confronto con studiosi, ricercatori, giornalisti, artisti, rappresentanti di associazioni, persone del luogo; un concerto dei Solisti Aquilani sulle Quattro Stagioni di Vivaldi; una degustazione di prodotti enogastronomici tipici del territorio. Verranno realizzati, inoltre, un podcast curato da Alessandro "Chiappanuvoli" Gioia e prodotto da Chora Media, e un video del progetto che sarà girato dal videomaker Francesco Paolucci.

"Negli ultimi anni - ha ricordato Cocciolito - I Solisti Aquilani hanno approfondito il tema dello sviluppo sostenibile, con l'esecuzione delle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, una reinterpretazione del capolavoro vivaldiano, per sensibilizzare il pubblico sui pericoli dei cambiamenti climatici. Per questo abbiamo scelto di utilizzare il capolavoro vivaldiano come programma per i concerti nel territorio". (ANSA).