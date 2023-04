Operazione antidroga Dda a Pescara, 20 arresti

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - I Carabinieri del Comando provinciale di Pescara hanno eseguito una ordinanza che dispone l'applicazione di misure cautelari in carcere nei confronti di 20 cittadini nel quartiere di Rancitelli e il Ferro di Cavallo, luoghi noti come cruciali nello spaccio di droga nel pescarese.

L'ordinanza per associazione per delinquere di stampo mafioso è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

L'operazione è cominciata all'alba e i militari hanno preso il controllo di un settore di circa un paio di chilometri quadrati.

Per intervenire sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per sfondare le porte delle abitazioni. (ANSA).