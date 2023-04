Musica, Isa, due concerti con la violinista Anna Tifu

(ANSA) - CITTA SANT'ANGELO, 13 APR - La stella del violino Anna Tifu, venerdì 14 aprile ore 21 a Città Sant'Angelo al Teatro Comunale e sabato 15 aprile ore 18 all'Aquila nel Ridotto del Teatro Comunale, chiuderà la 48/a stagione dei concerti dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese (Isa). Tifu, che debuttò sul palco del Teatro Alla Scala di Milano a soli 12 anni, suonerà con i professori d'Orchestra dell'Isa, diretta da Alessandro Mazzocchetti, e si esibirà nel Concerto in re maggiore op. 77 per violino e orchestra di Johannes Brahms, oggi universalmente considerato come una delle composizioni più riuscite del compositore tedesco e certamente uno dei concerti per violino più famosi nella storia della musica, definito addirittura "ineseguibile" per la difficoltà della parte solistica, eppure amatissimo e capace di sollevare grande entusiasmo nel pubblico.

Completa il programma la Sinfonia n. 1 in re maggiore di Charles Gounod, una perla del compositore francese di raro ascolto e di grande ricchezza e luminosità, gioia e bellezza.

Anna Tifu è stata vincitrice a 14 anni del 1° premio al Concorso Internazionale M. Abbado di Stresa e a 21 anni del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucarest.

Ospite delle Orchestre più prestigiose, Tifu è stata diretta dai più grandi direttori d'orchestra, e ha all'attivo produzioni di grandissimo rilievo. A dirigere l'Orchestra sarà Alessandro Mazzocchetti, classe 1995, flautista, compositore e direttore artistico del Città Sant'Angelo Music Festival, molto apprezzato dal pubblico dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, con la quale si è esibito regolarmente nelle ultime stagioni, a testimoniare l'impegno dell'Isa per la promozione e la crescita dei talenti della regione. (ANSA).