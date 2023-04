Lavoro: apre nuovo call center all'Aquila, 150 posti

(ANSA) - L'AQUILA, 13 APR - Aprirà il mese prossimo nel Tecnopolo dell'Aquila un nuovo call center grazie al quale verranno creati centocinquanta posti di lavoro in città. Ad inaugurare l'avvio delle attività del nuovo centro è Fastweb, l'operatore di telecomunicazioni che trasferirà qui parte delle attività di assistenza alla propria clientela attualmente svolte all'estero - un percorso che l'azienda ha avviato già da alcuni anni - con l'obiettivo di assicurare il più alto livello qualitativo nell'erogazione del servizio.

A dare l'annuncio il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, insieme a Luca Mastropaolo, dirigente di Fastweb, nel corso della conferenza stampa convocata alla sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede del Comune dell'Aquila, alla presenza del consigliere comunale Fabio Frullo, del responsabile operativo di Hexa, Fabio Montagliani, e del presidente di Confindustria Abruzzo, Silvano Pagliuca. Con l'apertura del call center che sarà gestito da Hexa, società specializzata nella fornitura di servizi "customer management" (gestione della clientela) e l'avvio della commessa di Fastweb, verrà creata nuova occupazione sul territorio. Attraverso il rientro dall'Albania delle attività di assistenza per l'attivazione del servizio verranno creati cinquanta posti di lavoro a cui se ne aggiungeranno ulteriori cento per la gestione delle richieste di assistenza tecnica e amministrativa dei clienti già attivi. "L'insediamento di una nuova azienda che investe sul territorio con l'assunzione di figure professionali specializzate nel settore delle telecomunicazioni - ha commentato il sindaco Biondi - non è solo una bella notizia, ma il frutto di un lavoro congiunto proiettato alla crescita economica della città e alla valorizzazione delle sue professionalità e competenze, temi al centro dell'agenda politica di questa amministrazione".

"L'insediamento sul territorio di Hexa in grado di attrarre nuove imprese come Fastweb - ha aggiunto Fastweb - rappresenta un ulteriore passo di questa amministrazione finalizzato a ricostruire una città unica non solo per l'architettura, i palazzi e i monumenti, ma anche per le possibilità di vita che offre ai suoi cittadini". (ANSA).