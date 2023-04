Pescara abbraccia la Polizia, Festa grande a Piazza Salotto

(ANSA) - PESCARA, 12 APR - Passata l'emergenza sanitaria, questa mattina a Pescara è stata Piazza della Rinascita ad ospitare le celebrazioni del 171esimo anniversario della Polizia di Stato all'insegna quest'anno dell' "Esserci Sempre". Il Questore di Pescara Luigi Liguori: "Questa è la piazza dove tutti i cittadini sono soliti riunirsi e dopo tre anni che la nostra festa è stata celebrata al chiuso, oggi siano veramente felici di essere qui e celebrare questa festa in Piazza della Rinascita. Colgo l'occasione per ringraziare i cittadini e l'amministrazione comunale per aver potuto celebrare questa festa. Siamo qui per celebrare questo 171esimo anniversario e abbiamo sempre lo spesso tempo "esserci sempre" essere sempre fra la gente per far sì che il sistema sicurezza e della prevenzione sia efficiente ed efficace. Ringrazio tutte le autorità e i vertici di tutte le forse di polizia e le autorità inquirenti e giudicanti e ringrazio i sindaci e gli amministratori per aver accolto il nostro invito e rendono vivo il motto "esserci sempre"". (ANSA).